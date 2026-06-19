USA-Australia, Pulisic non ce la fa. Ibra: "Non c'è motivo di rischiarlo"
Christian Pulisic non sarà in campo questa sera nella gara tra gli USA e l'Australia a causa del problema al polpaccio accusato qualche giorno fa nella sfida contro il Paraguay. Il giocatore del Milan non verrà rischiato da Pochettino e non è neanche in panchina.
PULISIC OUT, IBRAHIMOVIC NON È PREOCCUPATO
Ibrahimovic, direttamente dagli studi di Fox Sports, non si è detto preoccupato del forfait del rossonero: "Non c’è motivo di rischiarlo. Se pensi di andare più in fondo possibile nel torneo hai bisogno di utilizzare tutti i giocatori. Se hai qualche problema è meglio rischiare nella prima partita: hai preso i tre punti nella gara d’apertura e oggi non è disponibile. Ma probabilmente tornerà per la prossima partita. Se oggi vincono sono qualificati e possono tenere a riposo il giocatore per la prossima fase del torneo".
🇺🇸 @Ibra_official reacts to the news that Christian Pulisic will be out today against Australia with a calf injury.— FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026
First reported by FOX Sports' @JennyTaft pic.twitter.com/h6l6ZBoVU6
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