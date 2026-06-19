Leekens: "Jashari esploderà. I tifosi rossoneri lo ameranno"

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Leekens, ex bandiera del Club Brugge, crede molto in Ardon Jashari e rassicura i tifosi del Milan sul calciatore svizzero

Ardon Jashari non ha vissuto il primo anno al Milan che aveva sognato. Dopo una lunga trattativa estiva con il Club Brugge e una preparazione deficitaria, la stagione dello svizzero è cominciata subito in salita con un grave infortunio in allenamento che lo ha tenuto ai box fino ai primi del mese di dicembre. Al suo ritorno in rosa ha avuto dapprima poco spazio e successivamente quel poco che gli è stato concesso non lo ha sfruttato a dovere. Ha parlato di lui, intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex bandiera del club belga Georges Leekens.

LEEKENS CREDE IN JASHARI

Georges Leekens, ex calciatore del Club Brugge, ha parlato così in merito ad Ardon Jashari: "Jashari è un giocatore molto intelligente. Anche lui è stato frenato da qualche problema fisico, ma poi ha fatto meglio nella seconda parte di stagione. Aveva bisogno di tempo per adattarsi nel suo primo anno in un campionato diverso ed in un club importante. Penso che esploderà, sì. Un giocatore che può crescere step by step al Milan dimostrando di poter arrivare ad alto livello, penso sia un giocatore fantastico che i tifosi rossoneri ameranno. Non abbiate dubbi sulla sua qualità"