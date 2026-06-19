Stasera Stati Uniti-Australia: ci sarà Christian Pulisic in attacco?

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Le ultime di formazione sulla possibilità di vedere titolare stasera Christian Pulisic contro l'Australia con i suoi Stati Uniti

La situazione del Milan diventa sempre più preoccupante e delicata. Da una parte la scelta di puntare su un allenatore giovane e di belle speranze come Ruben Amorim, reduce però dalla brutta esperienza in Inghilterra allo United. Dall'altra il solito caos attorno al direttore sportivo e amministratore delegato, oggi due figure ancora inesistenti all'interno del Milan. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Una domanda che crea disagio e un velo di paura.

Nonostante tutto ciò, diversi giocatori rossoneri scenderanno in campo tra poche ore con la propria Nazionale per il secondo round del Mondiali americani. Stasera alle 21.00 è il turno di Christian Pulisic, che con i suoi Stati Uniti affronterà l'Australia. L'attaccante rossonero è infatti reduce da diversi giorni di lavoro differenziato, ma questa sera potrebbe partire lo stesso titolare.