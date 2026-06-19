Mondiale, un solo milanista in campo oggi (forse): il programma completo

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Il Mondiale continua: oggi solamente un rossonero in campo, Pulisic con gli Stati Uniti. Il programma del giorno

Continua il Mondiale in Nord America, ieri sono cominciate le prime partite del secondo turno con alcuni risultati molto significativi. Nel girone A, il Messico ha ottenuto la qualificazione matematica sconfiggendo per 1-0 la Corea del Sud in una gara molto tirata: nel pomeriggio 1-1 tra Sudafrica e Cechia che rischia di affossare entrambe. Nel girone B, la Svizzera ha rialzato la testa demolendo per 4-1 nel finale la Bosnia, mentre il Canada ha dominato Qatar con un perentorio 6-0. Oggi altre quattro partite, con un solo milanista in campo.

MONDIALI, OGGI PULISIC IN CAMPO (FORSE)

Nel programma di quattro partite odierno, c'è solamente un milanista impegnato e forse non scenderà nemmeno in campo. Si tratta di Christian Pulisic che con gli Stati Uniti sfida l'Australia: gli americani scendono in campo alle 21 e vogliono dare seguito alla bella vittoria nel primo turno. Il calciatore del Milan è in dubbio per un colpo al polpaccio: Pochettino ha detto che farà di tutto per esserci ma potrebbe partire dalla panchina. A mezzanotte scendono in campo Scozia e Marocco, mentre alle ore 2.30 è la volta di Brasile-Haiti. Chiude il programma, alle 5 del mattino, la sfida tra Turchia e Paraguay.