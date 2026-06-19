Lucchesi: "Per una grande squadra come il Milan ritrovarsi senza Ds è anomalo"
Il 29 giugno, due giorni rispetto al solito, la finestra di calciomercato estiva apre i suoi battenti. Nonostante manchino solamente dieci giorni all'apertura ufficiale delle trattative, il Milan non ha ancora una dirigenza che le possa condurre. Tutto, in questo momento, è nelle mani di figure interne già presenti a Casa Milan ma che difficilmente possono rivelarsi come soluzioni a lungo termine. A parlare di questo tema il dirigent sportivo Fabrizio Lucchesi, intervistato da Tuttomercatoweb.com in esclusiva.
ANOMALO IL MILAN SENZA UN DS
Le parole del dirigente sportivo di lungo corso Fabrizio Lucchesi in merito alla situazione del Milan, sia sulle non scelte relative all'area sportiva che sulla decisione di ingaggiare Ruben Amorim: "Non è normale che il Milan non abbia ancora un ds? Nella visione ordinaria delle cose sì. Certamente per una grande squadra ritrovarsi in questo momento senza un direttore sportivo, è anomalo. Amorim? Un profilo importante. Ma bisogna vedere come si inserirà nel contesto italiano"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan