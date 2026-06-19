Passerini: "A Dallas dei tifosi Usa mi hanno chiesto cosa succede al Milan. E io ho fatto fatica a rispondere"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera iniviato ai Mondiali, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un episodio: "Mi hanno chiesto del Milan allo stadio di Dallas. Sono stati dei tifosi non del Milan, ma degli americani, un po' appassionati di calcio. Mi hanno chiesto cosa stesse succedendo al club rossonero. E devo dire la verità: ho fatto fatica a rispondere. Di solito me ne esco bene con le parole, è il mio lavoro, ma riuscire a spiegare ad un americano cosa succede al Milan è un po' complicato. E ho fatto fatica".

IL MILAN CONTA ANCORA QUALCOSA

"Sono rimasto colpito - ha spiegato sinceramente Passerini - dall'impatto che ha il Milan in chi, negli Stati Uniti, è appassionato di calcio; qui è ancora un grande marchio. Io ho detto loro che se si continua a non vincere ed arrivare sempre all'ottavo posto il rischio è proprio di disperdere quel grande marchio. Sta di fatto che ho ribadito loro che non sia questa la cosa più importante; già a San Siro si vedono un sacco di turisti perché il Milan attira ed è giusto che sia così, ma la principale preoccupazione deve essere quella di tornare a vincere per i tifosi che stanno male quando la squadra non va bene. Io credo che questo vada sempre tenuto bene in mente".