Monza, per la porta è fatta per l'arrivo di Keylor Navas

Dopo l'improvvisa fumata nera per Pierluigi Gollini, il Monza è pronto a piazzare il colpaccio fra i pali per il dopo Michele Di Gregorio. Secondo Sky Sport, infatti, è praticamente fatta per l'arrivo di Keylor Navas in Brianza.

Il numero uno dell'Atalanta sembrava il prescelto, ma nelle ultime ore non sono stati trovati gli accordi fra tutte le parti e così questa mattina l'ipotesi si è dapprima raffreddata per poi arrivare alla fumata nera. Da lì, ecco il colpaccio di Adriano Galliani che ha rapidamente chiuso gli accordi col costaricano classe 1986, atteso già in Italia nelle prossime ore.

Keylor Navas arriverà al Monza da svincolato dopo la fine del suo contratto con il PSG. Il giocatore arriva da un'ultima stagione da comprimario, con sole 6 presenze complessive alle spalle di Donnarumma fra Ligue 1 e Coupe de France. Un'operazione lampo che regalerà comunque a mister Alessandro Nesta un nuovo numero uno affidabile e di grande esperienza che aggiungerà solidità alla retroguardia biancorossa. Il suo palmares è da assoluto top player: col Real Madrid 3 Champions League e 4 Mondiali per Club, oltre a una Copa del Rey, una Supercoppa spagnola e 3 Supercoppe Europee. Quindi il PSG, con 3 titoli di Ligue 1 oltre a numerosi altri trofei.