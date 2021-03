Morace: "Il Milan ha fatto vedere sempre belle partite"

Carolina Morace, ex allenatore del Milan Femminile prima dell’insediamento di Maurizio Ganz, ha parlato a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai, dicendo: "Tutto il calcio, in generale, è in crisi. A causa della pandemia tanti non seguono più questo sport. Tanti ragazzini giocano a tennis e a padel oggi, e questo deve essere un allarme per il nostro mondo".

Parlando poi di Inter e Milan e della lotta scudetto in Serie A, la Morace ha detto: "Antonio Conte e Stefano Pioli hanno leadership diverse, io preferisco quella dell'allenatore rossonero ma non è detto che sia vincente. Il Milan ha fatto vedere sempre belle partite, l'Inter invece fa capire che dove non arriva con il gioco arriva con la determinazione. La squadra nerazzurra ha in questo momento qualcosa in più".