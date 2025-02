Morata giustifica l'uscita dal Milan dopo soli 6 mesi: "Circostanze del calcio"

Intervistato dai taccuini dei colleghi di Marca, l'ex Milan Alvaro Morata ha parlato della sua breve esperienza in rossonero, del motivo dietro la sua uscita nello scorso calciomercato invernale e delle sensazioni che starebbe provando in Turchia al Galatasaray.

Due trasferimenti nell'arco di pochi mesi, uno in estate ed uno in inverno

"Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare al proprio. È facile dare un'opinione, ma se tutto va bene, la prossima stagione giocherò in Champions e questo è qualcosa di importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa che non è facile".