Morata, grinta e precisione: contro il Toro un tiro in porta ed un gol

Alvaro Morata ha mantenuto la parola data: durante la conferenza stampa di presentazione aveva promesso che avrebbe pressato come un cane e così ha fatto sabato sera al suo ingresso in campo contro il Torino, con il Milan sotto. Lo spagnolo ha cercato in tutti i modi di dare la scossa ai compagni, in balia ormai di una partita che sembrava scivolare su binari assolutamente negativi.

Tanta grinta ma non solo, Alvaro infatti ha trovato il gol al primo tiro in porta (in teoria il secondo, ma visto che poi è stato annullato quello di prima non valeva): gli vale il 100% di precisione e realizzazione.