Morata: "Ho ancora sei mesi al Galatasaray, non so cosa succederà dopo"

Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasary (qui tutti i dettagli sul prestito con diritto), intervistato dal Chiringuito de Jugones parla del suo futuro: "Ho ancora sei mesi al Galatasaray, ma dopo non so cosa succederà. Certo, mi piacerebbe tornare in Spagna".

Al momento non c'è alcuna offerta dal Siviglia, la squadra di cui si è parlato tanto: "Non è vero, almeno che io sappia. Ma il Siviglia è un club enorme e come potrei escluderlo...".

Ma lui insiste sul Getafe: "Farò tutto il possibile per giocare per il Getafe".