Estupinan promosso contro il Leeds nella pagella di MilanNews. Anche Allegri concorda: "È cresciuto molto"

Altra amichevole estiva, altra prova da cui il Milan porta a casa diversi aspetti positivi in vista dell’ormai imminente arrivo degli impegni ufficiali: si comincia il 17 agosto a San Siro contro il Bari in Coppa Italia. Contro il Leeds Max Allegri schiera una formazione con un mix di riserve, giovani e qualche potenziale titolare. Gli occhi sono tutti su Ardon Jashari, nuovo arrivato, e Santi Gimenez, da poco tornato dalle vacanze estive. E i due non hanno deluso. Così come non ha delusto Pervis Estupinan, che ha offerto una prova di livello. Anche Allegri ne è rimasto soddisfatto: “Estupinan è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio".

La nostra breve pagella sul terzino, oggi inserito tra i promossi:

Pervis Estupinan: nelle prime uscite l’avevamo rimandato, specificando però che presto avrebbe messo in mostra un buon livello. E così è stato, formando una bella coppia a sinistra con Okafor. Ha spinto molto, ha crossato e ha anche provato ad imbucare tra le linee. Bene così, sta crescendo.