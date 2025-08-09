Lecce, Corvino non ha dubbi: "Camarda è un cavallo vincente"
Pantaleo Corvino, direttore responsabile dell'area tecnica del Lecce, si è raccontato durante "Classe Dirigente", il nuovo format online sul canale YouTube di Gazzetta. Queste le sue parole su Francesco Camarda, attaccante arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: "Camarda è un cavallo vincente. Io parto dal presupposto che la qualità non ha età.
E lo dimostro con i fatti. Camarda è un ragazzo che se lo guardi gli dai 22-23 anni. Non basta l'idea di puntare sui giovani, devi sapere su che cavalli puntare".
