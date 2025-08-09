(LEE-MIL 1-1), poker di cambi per Allegri: entra anche Thiaw

(LEE-MIL 1-1), poker di cambi per Allegri: entra anche ThiawMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:46News
di Federico Calabrese

Poker di cambi per Massimiliano Allegri, che all'83' inserisce Alexis Saelemaekers per Samu Chukwueze. In campo anche Malick Thiaw per Strahinja Pavlovic, Samuele Ricci per Emanuele Sala e Filippo Terracciano per Vittorio Magni.

LE FORMAZIONI DI MILAN-LEEDS
LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella, Torriani; Bartesaghi, Coubiș, Duțu, F. Terracciano, Thiaw, Tomori; Eletu, Modrić, Ricci, Saelemaekers; Sia. All.: Allegri. 

Arbitro: Paul McLaughlin.