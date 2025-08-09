Modric e la maglia 14: "Cruijff è il simbolo di questo numero, il giocatore che ha dato importanza al 14 e lo ha reso speciale"
Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan. Il campione croato ha scelto i rossoneri come nuova tappa della sua carriera dopo anni leggendari al Real Madrid, tra trofei ed uno storico Pallone d'Oro. Il centrocampista, che compirà 40 anni a settembre. Modric è stato intervistato da DAZN, queste le sue dichiarazioni:
Quando eri più giovane, ha scelto il numero 14 per Johan Crujff? Sapevi che Crujff giocò con il 14 un’amichevole con il Milan? Probabilmente era destino...
“Il mio primo numero è stato il 14, poi l’ho mantenuto anche al Tottenham e ho fatto bene lì. Ed è per questo che, essendo libero, ho voluto sceglierlo di nuovo. Cruijff è il simbolo di questo numero, il giocatore che ha dato importanza al 14 e lo ha reso speciale. È un piacere indossarlo”.
