Allegri: "Il centravanti più che giocare bene deve fare gol: oggi Gimenez ha fatto gol e quindi sono contento”
MilanNews.it
Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine di Leeds-Milan 1-1: queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti".
Su Gimenez ed Estupinan:
“Estupinan è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio. Il centravanti più che giocare bene deve fare gol: e oggi Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento”.
