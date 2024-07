Morata: "Mi sono meritato questa Coppa, non ho mai mollato. Futuro al Milan? Vediamo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il neo-campione d'Europa e grande obiettivo di mercato del Milan ha parlato così della sua Nazionale e del possibile ritorno in Italia con la maglia rossonera. Le sue dichiarazioni:

Il saluto all'ex compagno alla Juventus, Giorgio Chiellini, presente in studio:

"Per me sei stato sempre un esempio come calciatore, ma soprattutto come uomo. Ti ringrazio per come mi hai trattato. Sei stato un campione e resti una persona che ammiro. All'ultimo Europeo in finale ho tifato Italia, perché siete miei amici e perché la mia famiglia è italiana. Oggi è toccato a noi".

Sulla vittoria contro l'Inghilterra e le tante critiche ricevute in patria

"In questo Europeo mi sono dovuto mettere i vestiti da muratore e fare tantissimo lavoro. Sono orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera con la Nazionale. Credo di essermi meritato questa coppa proprio perché non ho mai mollato. Siamo un gruppo molto solido, c'era un'atmosfera fantastica in queste settimane. A volte ho dovuto alzare un po' la voce, ma questi ragazzi sono buoni e alla fine ci mettevamo tutti a ridere".

Chiosa sul Milan e il possibile ritorno in Serie A

"Non lo so, vediamo. Per adesso penso a godermi questo Europeo".