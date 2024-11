Morata: "Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Lottare per la Champions? Dobbiamo crederci, l'anno scorso il Borussia Dortmund..."

In merito al percorso del Milan in Champions League, Alvaro Morata ha spiegato a The Athletic: "Se il Milan può tornare competitivo per vincerla come in passato? Nel calcio non si sa mai. L'anno scorso il Borussia Dortmund non stava andando bene in campionato o in generale, ma hanno raggiunto comunque la finale di Champions League. E chissà se il tiro di Fullkrug fosse entrato e non avesse colpito il palo forse il Borussia ora è campione d'Europa.

Questa è la bellezza della Champions League. Ogni anno ci sono squadre che nessuno si aspetta. Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma siamo obbligati a pensare di potercela fare. Dobbiamo pensare che sia possibile".