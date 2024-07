Morata spegne le voci sul suo futuro e manda un messagio d'amore all'Atletico Madrid

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Alvaro Morata, con l'attaccante che aveva attirato molto interesse sia in Italia che in Arabia Saudita. Lo spagnolo, attualmente impegnato ad Euro 2024, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro spegnendo, di fatto, le voci con un post sui suoi social: "Non riesco a immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non l'avrò fatto”. Un chiaro messaggio d'amore nei confronti dell'Atletico Madrid.