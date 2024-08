Morata su Fonseca: "La sua idea è molto simile a quella che piace a me"

vedi letture

E' intervenuto così in conferenza stampa Alvaro Morata, attaccante spagnolo neo Campione D’Europa con la sua Nazionale che il club rossonero ha preso a titolo definitivo dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus si è presentato a giornalisti e all'ambiente rossonero, accompagnato dal Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni alla stampa su Francesco Camarda:

Che idea ti sei fatto di Fonseca? Hai sentito Allegri? "Con il mister ho parlato diverse volte, anche a lungo. Non servivano tante info in più per prendere la decisione. La sua idea è molto simile a quella che piace a me e in cui so che posso dare il meglio. Con Max non ho parlato, quando lo vedrò sarà divertente perché mi ha sempre aiutato tanto"