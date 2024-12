Moratti: "Soffrivo per l'Inter e intanto Berlusconi vinceva tutto"

Lunga intervista a Massimo Moratti all'interno del Quotidiano Sportivo distribuito stamani in edicola. Sono passati ormai quasi trent'anni da quando, all'alba o quasi del 1995, l'imprenditore comprava l'Inter, litigando con la sua signora:

"Avevo promesso a Milly che non l'avrei fatto. Lei preferiva destinare i quattrini in solidarietà. Quando apprese la notizia in televisione non voleva farmi più entrare in casa! Mi disse che dovevamo aiutare chi soffre, risposi con una battuta: 'conosci qualcuno che soffra più degli interisti, mentre il Milan di Berlusconi vince tutto e la Juve torna grande?' Così mi perdonò".