Moretto: "È molto difficile, altamente improbabile, che Sergio Conceiçao sia l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione"

Il futuro di Sergio Conceiçao sembra ormai segnato, con l’allenatore portoghese evidentemente destinato a lasciare il Milan nonostante i rossoneri abbiano vinto la Supercoppa Italiana a gennaio e siano ancora in corsa per la Coppa Italia.

Ne parla così Matteo Moretto in un video YouTube sul canale di Fabrizio Romano: “Cerco di essere sempre molto rispettoso, il Milan ha sicuramente ancora delle partite molto importanti da giocare perché la corsa all’Europa è aperta, che sia Champions o Europa League. Ci sono le semifinali di Coppa Italia da giocare contro l’Inter, partite comunque importante. Però vi dico che Sergio Conceiçao ha un contratto col Milan fino a giugno, rinnovabile fino al 2026. Il rinnovo però verrà deciso dal Milan, non è nelle mani dell’allenatore. E da quello che mi risulta è molto difficile, altamente improbabile che Sergio Conceiçao sia l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione.

Anzi, dico di più. Se devo essere sincero mi hanno già detto che persone legate a Conceiçao sanno già che l’anno prossimo non si siederanno su quella panchina. Questa è la strada, questo è il percorso. Il Milan è in trattativa con diversi Direttori Sportivi per coprire quel tipo di ruolo. Una volta che si deciderà il DS si andrà a puntare sull’allenatore che verrà. Non darei adesso un allenatore in pole rispetto ad un altro. Posso dire che però mi arrivano segnali su un allenatore che conosca molto bene il campionato italiano… Quindi tendenzialmente un allenatore italiano secondo me. Vediamo. Però Conceiçao a fine stagione al 99,9% dovrebbe salutare”.