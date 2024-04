Moretto: "Il Milan segue Lopetegui da dicembre: era un nome in caso di esonero a stagione in corso di Pioli"

Matteo Moretto, in una diretta Twitch su LaFieraDelCalcio, si è espresso a più riprese sulla situazione calda riguardante la panchina del Milan per la prossima stagione, con il contestatissimo nome di Julen Lopetegui come candidato numero uno. Ecco cosa ha detto Moretto: “Devo dire che è pesante e complicato gestire questa ondata di rabbia nei confronti di una possibile scelta, alla fine io ho sempre raccontato le cose come stavano, raccontando la verità dei fatti”.

Moretto ha poi dichiarato: “Lopetegui è un allenatore a cui il Milan pensa da fine dicembre, il fatto che fosse svincolato è stato un punto chiave, perché si credeva che il ciclo di Pioli potesse finire prima”.