Moretto: "Onstein-Barça: decisiva la volontà del giocatore che ha dato sempre priorità ai balugrana"

Dopo essere stato ad un passo dal Milan, ora è quasi certo che il futuro di Juwensley Onstein, giovane difensore classe 2007 che milita della seconda squadra del Genk, sarà al Barcellona. Matteo Moretto ha spiegato in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Onstein, giovanissimo difensore della seconda squadra del Genk, sembrava vicino al Milan che però non trovato l'accordo definitivo. L'operazione si è fermata ai dettagli finali, alla parte della documentazione. Il Milan ha deciso così di non proseguire la trattativa.

Sul giocatore, oltre al club rossonero, c'era anche il Barcellona che adesso è ad un passo da Onstein. Il calciatore ha già un accordo con gli spagnoli, ha già detto di sì, e tra il Barça e il Genk c'è un accordo di massima. Di fatto l'intesa trovata tra i due club è più o meno la stessa che il Milan aveva trovato con i belgi. A fare la differenza è stata la volontà del giovane difensore che ha dato sempre priorità al Barcellona. Il Milan ci ha provato, ma poi la trattativa si è arenata e ora il giocatore ha la chance di diventare presto un nuovo giocatore del Barcellona".