Moretto sul futuro di Maignan: "Il suo rinnovo con il Milan è difficile. O andrà via a gennaio o in estate"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto sul futuro di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, con il contratto in scadenza nel giugno 2026:

"Già ve l'ho detto tante volte, ve lo ribadisco: le trattative per il rinnovo di Maignan che ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 con il Milan sono ferme. Dopo una fase in cui le parti sembravano davvero vicine alla firma si è entrati in una fase di stallo, perché il Milan ha deciso di prendere tempo, ha chiesto tempo all'entourage, ha rallentato questo processo che portava alla firma per una serie di motivazioni. Maignan quest'estate è stato vicino al Chelsea, aveva detto di sì, poi l'operazione non si è chiusa perché i due club non hanno trovato un accordo sulle cifre.

Oggi arriviamo ad ottobre e diciamo che comunque il rinnovo di Maignan con il Milan è molto difficile. Più passa il tempo e più è complicato che Maignan possa rinnovare con il Milan. Si avvicina la finestra di gennaio. Quello che io già vi ho raccontato in un video precedente è che la sensazione è che Maignan possa andare via o a gennaio sotto compenso, o andare via a giugno a parametro zero. Ad oggi è la situazione che ci risulta".

Sulle voci inerenti alla Juventus: "Quello che vi posso dire è che ad oggi il nome di Maignan non è stato discusso internamente alla Juventus. È vero però che qualora ci fossero le conidzioni soprattutto economiche giuste, magari chissà la Juventus, come potrebbero farlo anche altri club italiani, potrebbe anche considerarlo il nome di Maignan. Però ad oggi è una situazione che internamente non è stata discussa. Qualora Maignan diventasse un'occasione per quanto riguarda le cifre complessive dell'operazione, allora la Juventus potrebbe anche valutarlo. Sicuramente è un nome importante per il mercato. Ad oggi il campionato più probabile è la Premier League. Vedremo..."