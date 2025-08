Morso da un cane alle parti intime: Carles Perez spiega tutto in un comunicato

Con un comunicato ufficiale. Carles Perez, ex calciatore della Roma, ha spiegato la brutta vicenda che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi, quando è stato morso da un cane nelle parti intime mentre portava a spasso il proprio animale domestico, causandogli una ferita all’interno della coscia, nella zona dell’adduttore, che ha richiesto punti di sutura e un breve ricovero ospedaliero: "Ho cercato - ha spiegato lo spagnolo - di separare il mio cane da un altro durante un piccolo scontro, ma sono stato morso. La ferita non è grave, ma non sono in condizioni ottimali per scendere in campo. Mi dispiace non aver aiutato la squadra in una partita così importante.

Sono stato il primo tifoso stasera. Tra pochi giorni tornerò in campo più motivato che mai. Sto bene, ora recupererò a casa".