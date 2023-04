Mourinho a DAZN: "Pari ingiusto. Solo noi possiamo giocare così contro il Milan con tutte le difficoltà che abbiamo"

MilanNews.it

José Mourinho, tecnico della Roma, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "Se si parla solo di prestazione io penso che il pari è ingiusto per noi: solo noi, solo noi, con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di quello che siamo come squadra... solo noi possiamo giocare così contro il Milan con tutte le difficoltà che noi abbiamo. Non siamo una squadra ricca, non siamo una squadra con una rosa ricca e ogni giocatore che si perde è una perdita grande. E non ne abbiamo perso uno, ma tanti. Fare questa gara contro il Milan lottando per arrivare quarti io penso che possiamo farlo solo noi. Sono più orgoglioso che triste; triste perché i tre punti sembravano vicinissimi".

Bene le due punte?

"Ci sono allenatori che giocano come vogliono, scegliendo tutto: se non gioca uno gioca l'altro che è uguale. Noi dobbiamo costruire partita dopo partita con ciò che abbiamo a disposizione. Mi piace dire che questi ragazzi sono fantastici. Magari la difensore centrale della Roma Femminile può gicoare con noi... Sono due punti persi oggi".