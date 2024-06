Mourinho elogia Ancelotti: "Non è un allenatore da social media, ma un vero allenatore"

José Mourinho ha assistito dal vivo, a Londra, alla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Non nei panni di allenatore, essendo ex tecnico dei blancos, ma da opinionista per TNT Sports. Al triplice fischio e la vittoria finale con la 15esima Coppa dei Campioni sollevata nella storia dalle merengues, lo Special One ha riservato solo parole di elogio per l'autore dell'ennesimo trionfo europeo.

Il portoghese ha commentato così: "Non è un allenatore da social media, è un vero allenatore. Andate nel suo ufficio - ha proseguito Mou - e guardate le sue medaglie! Viene dalla meritocrazia".