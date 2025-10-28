Mourinho su Galliani: "Ho rispetto per lui". E poi racconta un aneddoto con Berlusconi

vedi letture

Simpatico siparietto tra José Mourinho e Adriano Galliani durante l'evento per i 100 anni del Corriere dello Sport. A una precisa domanda, Galliani ha detto: "Il Triplete lo ha meritato. Nelle competizioni italiane faccio il tifo per le italiane".

Lo Special One ha risposto così: "Nel mio periodo ho vinto e perso. Una volta, quando vinsi un derby, Galliani con Berlusconi entrarono nello spogliatoio per farci i complimenti. Queste sono le piccole grandi cose che definiscono il carattere della gente. Tanto rispetto per lui".