Moviola Gazzetta: ci poteva stare il rosso a Di Lorenzo. Theo-Baka: sorprendente la decisione di Pasqua di non assegnare il rigore dopo la review

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali di Milan-Napoli di ieri sera, a partire dal rigore chiesto dai rossoneri nel finale: "All’87’ l’episodio clou per Pasqua. Nell’area azzurra, Bakayoko tocca Hernandez, che cade a terra. Un contatto c’è, anche se di dubbia entità: alla moviola, forse più rigore che in campo. L’arbitro, ben posizionato, non fischia e alla prima interruzione (fallo duro di Theo su Osimhen, punito giustamente col giallo) viene richiamato al monitor dal Var Mazzoleni. Un intervento anomalo rispetto al protocollo, perché Pasqua pare in perfetto controllo dell’azione. Evidentemente Mazzoleni pensa a un “serious missed incident”, scelta discutibile. Così come sorprendente è la decisione di Pasqua di non assegnare il penalty dopo la review: solitamente l’arbitro di campo si corregge, perché valuta un contatto che si era perso in presa diretta. E qui un contatto c’è indubbiamente. Ma se Pasqua aveva già valutato l’episodio senza essersi perso nulla, perché mandarlo al monitor?". Secondo la Rosea, ci poteva stare il cartellino rosso a Di Lorenzo per una brutta entrata al 68' su Theo Hernandez. Il terzino del Napoli è stato solo ammonito e il VAR non è intervenuto.