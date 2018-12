MTV - Milan dopo la tempesta. Ripartenze rossonere dopo gli inciampi europei: 4 successi e 2 pari

La recente storia rossonera, considerando la stagione 1999 in poi, è fatta di grandi trionfi europei ma anche di brucianti delusioni. L'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Olympiacos è l'ultimo capitolo di questo libro nero del Diavolo, capace però di rialzarsi sempre in campionato dopo una batosta continentale. In una grafica prodotta dalla redazione di Milan TV, questi i risultati del Milan nella partita successiva ad un inciampo europeo:

Galatasaray-Milan 3-2 (3-11-1999) - Milan-Venezia 3-0 (7-11-1999)

Milan-Deportivo 1-1 (13-3-2001) - Milan-Bari 4-0 (18-3-2001)

Deportivo-Milan 4-0 (7-4-2004) - Milan-Empoli 1-0 (10-4-2004)

Milan-Liverpool 3-3 (25-5-2005) - Udinese-Milan 1-1 (29-5-2005)

Tottenham-Milan 0-0 (9-3-2011) - Milan-Bari 1-1 (13-3-2011)

Barcellona-Milan 4-0 (12-3-2013) - Milan-Palermo 2-0 (17-3-2013)

Olympiacos-Milan 3-1 (13-12-2018) - Bologna-Milan ? (18-12-2018)