Mundo Deportivo - Barcellona, Marcos Alonso spingerebbe Firpo verso la cessione: Milan e Leeds alla finestra

Tra i giocatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura, senza dubbio, Junior Firpo. L'esterno spagnolo, in uscita dal Barcellona, è seguito con interesse dal Milan e dal Leeds. In particolare la cessione del classe 96' potrebbe essere facilitata, secondo il Mundo Deportivo, dall'interessamento del club blaugrana per Marcos Alonso. Un incastro di mercato, quindi, che potrebbe coinvolgere anche il Milan.