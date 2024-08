Musah ottimista per la stagione: "Pronti con tanta voglia di fare bene"

Nell'undici titolare che ieri ha cominciato l'ultima amichevole del precampionato contro il Monza, in campo c'era anche Yunus Musah, schierato accanto a Yacine Adli nei due di centrocampo. Come tutti i suoi compagni è stato poi sostituito all'intervallo ma è chiaro che Fonseca veda l'americano come possibile soluzione di quantità in mezzo al campo e soprattutto davanti alla difesa.

Al termine della gara Musah ha espresso le sue sensazioni sulla stagione che sta per cominciare. Scrive l'americano su Instagram: "Pronti per incominciare questa nuova stagione con tanta voglia di fare bene".