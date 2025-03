Musah: "Quando giochi al Milan ti aspetti questa pressione"

A poche ore dalla semifinale di CONCACAF Nations League tra Stati Uniti e Panama, il centrocampista del Milan Yunus Musah ha parlato ai microfoni di GOAL.com dei ricordi con la nazionale a stelle e strisce, l'esperienza al Milan e dell'imparare a gestire le pressioni e le critiche. CLICCA QUI per leggere le dichiarazioni integrali.

Sull'esperienza al Milan

"Quando giochi nel Milan, ti aspetti di avere questa pressione. È un privilegio perché, in fin dei conti, se non fossi un calciatore professionista, non vivrei queste cose. Devi prendere anche gli aspetti positivi e poi, quando le persone ti criticano, dicono cose cattive su di te, ne ho sentite così tante durante la mia carriera che ora non mi turbano affatto. All'inizio, le vedi e le ascolti. Poi, le vedi e ti entrano dentro lo stesso. Impari a ignorare i commenti, ma li vedi comunque. Ti entrano dentro. Dato che la gente mi vede giocare da più tempo, non è più così paziente. Quando giochi da più tempo, devi essere migliore. Lo capisco. Lo capisco, di sicuro".