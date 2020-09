Museo Mondo Milan è tra le protagoniste italiane dell’Awakening Weeks: il 23 settembre il tour online

L’appuntamento per l’esclusiva visita online, insieme a un accompagnatore d’eccezione, è per mercoledì 23 settembre alle ore 17.

Rendere la cultura accessibile, permettendo a molte più persone di andare più di frequente sia alla scoperta di “gemme nascoste” che nei musei più conosciuti.

È questo l'obiettivo di TIQETS, piattaforma di prenotazione online nata in Olanda nel 2014 e che, lo scorso anno, ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb. Tiqets è leader a livello mondiale per musei e attrazioni e, nel corso degli anni, grazie alla possibilità di acquistare biglietti sul momento, anche last minute e via cellulare, ha aiutato milioni di persone a scoprire e abbracciare diverse esperienze culturali in tutto il mondo.

L'Italia sarà protagonista dell’Italy Awakens, nella settimana dal 21 al 27 settembre e proprio in questi giorni Tiqets sta lanciando la campagna mondiale AWAKENING WEEKS: 6 settimane, dal 24 agosto al 4 ottobre 2020, dedicate a un ritorno sicuro e fiducioso alla cultura locale, un vero e proprio “risveglio” del turismo dopo questi mesi difficili di lockdown con attività online e offline uniche e nel totale rispetto delle norme vigenti. Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Italia e Stati Uniti.

Tra i protagonisti della settimana italiana Italy Awakens, che va da lunedì 21 a domenica 27 settembre, è CASA MILAN - Museo Mondo Milan. L’appuntamento per un tour online esclusivo all’interno del museo rossonero è previsto per mercoledì 23 settembre alle ore 17, dove sarà possibile ammirare nel cuore dell’headquarter rossonero le sale, i ricordi e i tanti trofei nazionali ed internazionali che hanno reso il Milan uno dei Club calcistici più famosi al mondo. Ospite d’eccezione Daniele Massaro, Brand Ambassador AC Milan.

È possibile prenotare il proprio posto per questa e molte altre esperienze online uniche in tutto il mondo al link: https://www.tiqets.com/blog/awakening-weeks/italy-awakens/

“Negli ultimi mesi, musei e attrazioni hanno lavorato instancabilmente per rendere sicuro visitare nuovamente le proprie sedi - afferma Luuc Elzinga, Presidente e fondatore di Tiqets - Ora è il momento di stendere il tappetino di benvenuto e celebrare in sicurezza il risveglio di questi luoghi al pubblico. Siamo entusiasti che più di 100 tra musei e attrazioni nostri partner si siano uniti a noi per l’Awakening Week per ispirare i visitatori a vivere queste incredibili esperienze senza la folla del passato. Siamo molto contenti di questa opportunità che il Milan concede a tutti i tifosi e appassionati di design e cultura, entreremo nel cuore dell’headquarter rossonero, alla scoperta delle immagini e memorabilia che hanno reso questo Club così glorioso”.

A proposito di Tiqets:

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile la scoperta dei luoghi dell'arte e non solo! Dall'inizio nel 2014, l'azienda ha permesso a milioni di persone di visitare musei e attrazioni con biglietti istantanei, last-minute tutto attraverso il proprio smartphone. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i più importanti musei e attrazioni di tutto il mondo. L'azienda ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo con uffici ad Amsterdam, Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka.