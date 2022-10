N'Dicka si svincolerà dall'Eintracht in estate: Juventus e Roma sull'ex obiettivo del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per quanto riguarda i possibili rinforzi in difesa, scrive Tuttosport, la Juventus continua a seguire con particolare attenzione la situazione di Evan N'Dicka, centrale di proprietà dell'Eintracht Francoforte che vedrà scadere il proprio contratto al termine di questa stagione. Il giocatore, cercato in estate anche dal Milan, è uno dei tanti prossimi parametri zero messi nel mirino da Federico Cherubini, ma sul 23enne è vivo l'interesse anche della Roma, oltre che di alcuni importanti club europei.