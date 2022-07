Nagelsmann: "Il Barcellona è l'unico club che non ha soldi ma alla fine compra qualsiasi giocatore voglia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Parole forti, quelle di Julian Nagelsmann, in merito alla cessione di Robert Lewandowski al Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa ha dichiarato: "Il Barcellona è l'unico club che non ha soldi ma alla fine compra qualsiasi giocatore voglia. Non so come facciano. È un po' strano, un po' folle". Solo pochi minuti fa il club catalano ha ufficializzato il trasferimento, affare da 45 milioni più 5 di bonus e il centravanti polacco ha firmato un contratto quadriennale.