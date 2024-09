Nainggolan su Pioli: "Vincere uno scudetto con quella squadra… non credo che tanti altri allenatori lo avrebbero fatto"

Radja Nainggolan, intervenuto a “Gurulandia“, podcast di successo diretto da Marco Cappellini, ha raccontato: "Il miglior allenatore che ho avuto? Ne ho avuti tanti. Uno con cui ho imparato tanto è Stefano Pioli. È l’allenatore che mi ha dato continuità a Piacenza, lo sento ancora oggi ogni tanto. Per me è una persona da 10 e lode".

In merito all'esonero di Pioli, l'ex Inter e Roma ha spiegato: "Esonero giusto? Vediamo quest’anno quali saranno i risultati. Io credo che la squadra del Milan non è come quella dell’Inter o come la Juve oggi sulla carta, per quello che spendono queste società rispetto al Milan. Però vincere uno scudetto con quella squadra… non credo che tanti altri allenatori lo avrebbero fatto".