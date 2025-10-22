Napoli, Conte: "Vedo situazioni che mi inducono a dire che sarà un anno complesso"
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Sicuramente c'è delusione, queste situazioni non capitano mai per caso. Ora dobbiamo essere bravi a invertire questa tendenza. L'anno scorso avevamo grande compattezza e unità, secondo me i nuovi giocatori sono stati troppi, siamo stati obbligati". Non cerca alibi il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il tracollo 6-2 col Psv in Champions.
"Il livello è questo, abbiamo poco da dire e tanto da lavorare. Ci vorrà tanta fatica quest'anno - ha aggiunto - vedo situazioni che mi inducono a dire che sarà un anno complesso, non dobbiamo disperare e dobbiamo cercare l'alchimia giusta sapendo che ora in squadra abbiamo tante nuove teste". (ANSA).
Milan-Pisa 34 anni dopo: quel giorno in campo c'era anche l'attuale collaboratore tecnico di Allegri
Come un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA"
Esultiamo per aver battuto l'Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Dopo anni di tuffi carpiati e sceneggiate serviva Gimenez per l'indignazione popolare. Bastava dirlo prima
Il Milan vince: già fumano tutti. E' partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
Il rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
Una strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
