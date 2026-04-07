Napoli, De Laurentiis: "Conte in nazionale? Se me lo chiede lo lascio ma dubito con questa Figc"

Napoli, De Laurentiis: "Conte in nazionale? Se me lo chiede lo lascio ma dubito con questa Figc"MilanNews.it
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Oggi alle 11:50News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - LOS ANGELES, 07 APR - "Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro. Ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio - e fino ad ora non ce ne sono stati - credo che non si immagini a capo di qualcosa così disorganizzato". Cosi' Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha risposto da Hollywood - a margine della premiere statunitense di 'Ag4in', il docufilm sullo scudetto - alle parole del suo allenatore sulla possibilita' di tornare nel ruolo di ct della nazionale-.

Le cose, in Figc, cambierebbero con una gestione Malagò, dice chiaro De Laurentiis: "È la persona perfetta, come commissario prima e poi presidente di una nuova federazione". (ANSA).