Napoli: Gattuso, ok a rinnovo, contratto fino a 2023

Il Napoli e Rino Gattuso hanno chiuso l'accordo per la firma del nuovo contratto del tecnico che arriverà nel guro di una settimana, dieci giorni. Il tecnico firmerà fino al 2023, prenderà circa due milioni a stagione e nel suo contratto non ci saranno clausole di rescissione da pagare in caso di addio scelto dall'allenatore. L'accordo è arrivato al termine di una serie di incontri tra Gattuso, il presidente De Laurentiis il il ds Giuntoli che si sono impegnati a costruire la cornice per un progetto lungo con l'ex campione del mondo. Gattuso è sulla panchina del Napoli dal dicembre 2019, quando ha sostituito Carlo Ancelotti. Il suo rinnovo di contratto è stato laborioso perché la clausola di rescissione di solito è imposta dal Napoli ai tecnici ma Gattuso l'ha rifiutata e alla fine il pieno accordo e la fiducia istaurata con la società hanno portato al prolungamento del legame.