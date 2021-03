Napoli, la probabile formazione di Gattuso per la gara con il Milan

In avvicinamento alla partita tra Milan e Napoli, gara in programma questa sera a san Siro e valevole per la 27° giornata di Serie A, si può guardare ai giocatori del Napoli che potrebbero scendere in campo. Tra assenze e presenze, questo potrebbe essere l'11 scelto da Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.