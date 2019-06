Napoli, le possibili contropartite per anticipare il Milan su Veretout

Venticinque milioni di euro: è questa la richiesta della Fiorentina per Jordan Veretout. Per cercare di chiudere l'operazione e anticipare il Milan, il Napoli punta, secondo quanto riportato da Il Mattino, ad inserire alcune contropartite tecniche gradite ai viola. Marko Rog è una possibilità, così come Mario Rui e Adam Ounas. Più difficile Roberto Inglese, che per il Napoli ha una valutazione di 30 milioni di euro.