Napoli, le ultime sugli infortunati: ok Politano, Insigne punta il Barcellona

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Buone notizie per Politano e per Di Lorenzo che potranno essere a disposizione di Spalletti per il Napoli che giovedì affronta il Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L'esterno destro potrà tornare in squadra anche dall'inizio, come pure ci prova Lorenzo Insigne che oggi ha fatto allenamento personalizzato e domani sarà valutato dal team medico e dal tecnico per giocarsi un posto a sinistra contro i blaugrana. Ci sarà anche Di Lorenzo che dopo l'infortunio di ieri a Cagliari ha effettuato oggi esami clinici con esito negativo. Il Napoli sarà sempre privo di Lobotka e Anguissa, mentre si valuteranno anche le condizioni del ginocchio di Osimhen che ha fatto lavoro di scarico in palestra oggi con tutti gli altri che hanno giocato ieri a Cagliari, prima di una sessione di tiri in campo. Out anche Kevin Malcuit che ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici. (ANSA).