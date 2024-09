Napoli, Manna smentisce: "Mai contattato dal Milan per Osimhen"

vedi letture

Nel pre partita di Napoli-Palermo di Coppa italia, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Mediaset non solo per presentare la sfida contro i siciliani, ma anche per parlare di altri tempi piuttosto importanti legati al mondo partenopeo, come ad esempio il futuro di Kvicha Kvaratkshelia e Victor Osimhen, per il quale sembrerebbe averci provato anche il Milan negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Osimhen-Milan, in estate è successo qualcosa?

"A noi non ci ha chiamato assolutamente nessuno".

Quando arriverà il rinnovo di Kvara?

"L'ho detto e lo ribadisco: non c'è fretta, non c'è la corsa al rinnovi. Ha tre anni di contratto. Ne abbiamo parlato, ne parliamo e ne parleremo ma non c'è una deadline".

Avete la sensazione di aver dato a Conte una squadra tecnicamente valida?

"Noi abbiamo cercato di fare il meglio delle nostre possibilità, abbiamo inserito degli elementi pronti e altri bravi ma che hanno più prospettiva. Siamo abbastanza contenti del lavoro fatto, potevamo fare qualcosa in più, ma per me come prima sessione è stata positiva. Abbiamo cercato di migliorare il gruppo e di dare all'allenatore più scelte".