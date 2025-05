Napoli, per TMW De Laurentiis intensifica i contatti con Allegri in caso di addio di Conte

Sette punti in tre giornate. Tanto manca al Napoli per vincere il quarto scudetto nella propria storia. Anche col tricolore alle porte, non sono mancati gli scricchiolii su un possibile addio di Antonio Conte a fine stagione. Il tecnico salentino è legato al club azzurro da un contratto fino al 2027, ma nelle ultime settimane non ha nascosto un certo malumore, principalmente legato al mercato di gennaio, quando ha visto partire Kvaratskhelia senza portare a casa i rinforzi che avrebbe voluto.

Corte Juve sotto traccia. Lo stesso direttore sportivo Giovanni Manna - in una fase diversa della stagione - non aveva celato qualche dubbio sulla permanenza di Conte: “Ha due anni di contratto, speriamo di continuare senza problemi”. Discorsi rimandati alla fine del campionato di Serie A, ma alla finestra c’è la Juventus, oggi in mano a Igor Tudor ma nei cui ambienti il grande ritorno di Conte è molto più che una suggestione.

Aurelio De Laurentiis si prepara. In questo scenario, il numero uno partenopeo non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Al netto degli inevitabili confronti con Conte, magari già dopo la prossima di campionato con il Genoa, ADL - rientrato da poco dalle Maldive - secondo quanto raccolto da TMW ha intensificato quelli con Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due, che non hanno mai nascosto stima reciproca, è ottimo a livello personale da anni, e il livornese sarebbe molto più di un piano B per De Laurentiis. Tutto, inevitabilmente, dipende da Conte.