Napoli su Okafor: opzione se non arriveranno in tempo i documenti per Saint-Maximin

vedi letture

Trovano conferme le le indiscrezioni di questa mattina relative alla possibilità che il Napoli possa fare un tentativo last minute per Noah Okafor del Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club azzurro ritiene lo svizzero un'alternativa ad Allan Saint-Maximin, qualora non dovessero arrivare in tempo i documenti del francese, che si trova attualmente al Fenerbahce in prestito dall'Al-Ahli.

I rossoneri intanto hanno chiuso per il giovane Asanji

Nonostante la decisione del club rossonero di trattenere Francesco Camarda, classe 2008 protagonista anche nel derby di ieri concluso col risultato di 1-1, il Milan per la sua seconda squadra ha deciso di investire sul classe 2006 protagonista nella Primavera dell'Union Berlino con 10 gol in 14 partite. Asanji ha firmato in queste ore col club rossonero. Per lui trasferimento a titolo definitivo a un contatto valido fino al 30 giugno 2028.

Asanji, come detto, arriva nonostante la permanenza di Camarda, centravanti che con l'arrivo di Gimenez dal Feyenoord continuerà a fare la spola tra prima squadra e Milan Futuro. Sul suo mancato trasferimento al Monza, a margine del derby l'amministratore delegato della squadra brianzola Adriano Galliani si è espresso così: “Il mio amico Ibra, che con grande affetto mi chiama ancora 'capo', dopo che eravamo d’accordo ha detto che per il percorso del ragazzo è meglio che stia al Milan. L’ho dovuto accettare”. Asanji ha compiuto 19 anni lo scorso 10 gennaio. Il Milan ha chiuso l'accordo col club tedesco battendo la concorrenza di diversi club, tra cui la Juventus che l'aveva seguito in autunno. Sulle tracce di questo promettente ragazzo c'era anche il Rennes.