Nasce 'Football University', il corso Laurea per i professionisti del calcio

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Formare le figure professionali del calcio italiano, attraverso un approccio multidisciplinare, integrando conoscenze giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche e linguistiche: nasce con questo obiettivo la "Football University", il primo Ateneo al mondo che punta a formare gli studenti alla conoscenza specifica e approfondita dello sport più popolare al mondo alla scopo di preparare le figure manageriali per i principali ruoli legati alla governance del calcio, all'interno dei club e delle istituzioni calcistiche. Il progetto è unico nel suo genere: ideato dall'Università San Raffaele Roma, Ateneo digitale leader in Italia per qualità della ricerca, è sviluppato, infatti, in partnership con la Figc, con la collaborazione di Aic (Associazione Italiana Calciatori e Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio). Il cuore della Football University è il Corso di laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e del Calcio, che si affianca così al corso di laurea triennale in Scienze Motorie - curriculum Calcio, avviato dall'anno accademico 2018-2019.

"Dietro a un grande risultato sportivo c'è sempre un importante lavoro di pianificazione, che inizia ben prima del match in campo - ha dichiarato Vilberto Stocchi, Rettore dell'Università San Raffaele Roma - Per questo siamo convinti che sia fondamentale, in un Paese come il nostro, in cui il 'gioco del calcio' rappresenta da sempre un know-how di eccellenza, creare figure professionali altamente qualificate in grado di rispondere ai fabbisogni espressi da realtà calcistiche complesse. "Investire nel capitale umano, attraverso un'offerta formativa moderna, completa e soprattutto fruibile, è una delle direttrici su cui si basa la politica di sviluppo integrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - ha aggiunto il presidente della Figc Gabriele Gravina - e, grazie all'Università San Raffaele Roma del Gruppo Multiversity, finalmente nasce un corso di laurea altamente qualificante sulla 'Football Governance', che si concentra sulla gestione dell'organizzazione calcistica a 360°". (ANSA).