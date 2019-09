Nasce la UEFA Europa Conference League

Con un tweet sul suo profilo ufficiale, la Uefa ha ufficializzato la nascita della nuova competizione per club: "Confermato: il nome della terza competizione UEFA per club sarà la UEFA Europa Conference League. La nuova competiione comincerà nel 2021 e mira a dare a più squadre di più Paesi la possibilità di giocare nel calcio europeo."

Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo