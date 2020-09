Nastasic non gioca gare ufficiali da maggio ed è out per un infortunio alla testa

Matija Nastasic, ultimo nome accostato al Milan per la difesa, è out dallo scorso 5 settembre a causa di un taglio alla testa. Il giocatore ha saltato anche la sfida di venerdì scorso contro il Bayern Monaco. Il tecnico del club tedesco ha annunciato che il serbo tornerà ad allenarsi in questa settimana. Dopo la positività di Duarte al tampone, è ovvio che i rossoneri necessitino di un giocatore subito pronto a scendere in campo, mentre Nastasic, ad eccezione delle amichevoli, non gioca una gara ufficiale dallo scorso 27 maggio.